أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام الدوري الحالي، استجابة لطلبات الأندية.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الرابطة، اليوم (الأحد)، عقب اجتماع مهم بحضور ممثلي 15 نادياً من أندية الدوري الممتاز، بينما تغيبت عن الاجتماع أندية الزمالك، بيراميدز، وحرس الحدود.

وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول أوضاع المسابقة وطلبات الأندية، ما أسفر عن اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز التنافسية والاستدامة في كرة القدم المصرية.

وإلى جانب إلغاء الهبوط، أعلنت الرابطة أنه اعتباراً من الموسم القادم 2025-2026، سيتم هبوط 4 أندية وصعود 3 أندية من القسم الثاني، بهدف تحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية.

كما وجهت رابطة الأندية مناشدة إلى مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، لتسريع إصدار قانون الرياضة الجديد، الذي يتضمن نصوصاً تدعم الاستثمار الرياضي وتحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة، لضمان إدارة احترافية وتمويل مستدام.

فيما أعربت الأندية الـ15 الحاضرة عن ثقتها في مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد، مع الموافقة على ترشيح النادي الأهلي لإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارته السابق، لتمثيل النادي في الرابطة خلفاً للكابتن عماد متعب المستقيل.

كما منحت الرابطة، الأندية مهلة 30 يوماً، تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول لائحة المسابقة، ضمن خطة لتطوير اللوائح وتعزيز الشفافية والعدالة.

ووافقت الأندية على انطلاق موسم الدوري الممتاز 2025-2026 في 15 أغسطس 2025، على أن ينتهي بنهاية مايو 2026، لضمان انتظام المسابقة وتجنب تكدس المباريات.

وأكدت الرابطة الإبقاء على قواعد قيد اللاعبين الأجانب (5 لاعبين فوق السن و3 تحت السن)، مع السماح بمشاركة 6 لاعبين في المباراة، بشرط أن يكون أحدهم تحت السن، لضمان استقرار اللوائح الفنية.

وأكدت الرابطة في بيانها أن هذه القرارات جاءت نتيجة توافق الأندية الحاضرة، وتعكس التزامها بتطوير المسابقة وتحقيق أعلى معايير الاحترافية. وأشارت إلى أنها ستعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم.