اقترب الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ45 في تاريخه، بعد فوز مثير بنتيجة 2-1 على ضيفه البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من مجموعة البطولة لموسم 2024-2025.

وشهدت مباراة الأهلي المصري والبنك الأهلي تألق إمام عاشور والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، وأحرز كل منهما هدفاً، ليعزز الفوز صدارة الأهلي برصيد 55 نقطة، ليصبح على بعد نقطة واحدة من حسم اللقب رسمياً.

انطلقت المباراة بحماس كبير من الفريقين، وسعى الأهلي لتأمين النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما حاول البنك الأهلي إفساد مخططات «الأحمر»، وفي الدقيقة 30 افتتح إمام عاشور التسجيل للأهلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من حسين الشحات، ليمنح فريقه التقدم.

تمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق محمد هلال، الذي استغل خطأ دفاعياً، ومع تصاعد الضغط، أنقذ وسام أبو علي الأهلي في الوقت بدل الضائع بهدف حاسم.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في صدارة مجموعة البطولة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه (بيراميدز) الذي يمتلك 53 نقطة مع تبقي جولة واحدة فقط، وبحسب قواعد الدوري، يكفي الأهلي التعادل في مباراته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي يوم 22 مايو ليتوج رسمياً باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز. في المقابل، يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بعد أداء قوي لكنه لم يكفِ لإيقاف زحف «الأحمر».