أثارت واقعة غير مألوفة خلال مباراة كرة قدم بين فريقي مالية كفر الزيات ومركز شباب تلا ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بمحافظة الغربية في مصر، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت تصرفاً مثيراً للجدل من أحد المشجعين، خلال المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريق مالية كفر الزيات بخمسة أهداف دون رد.

وشهدت المباراة قيام أحد المشجعين لفريق مالية كفر الزيات بالرقص داخل الملعب بملابسه الداخلية، بل وخلع جزءاً منها أمام الحضور، وهو ما اعتبره الكثيرون سلوكاً غير رياضي ومخالفاً للأعراف الرياضية المصرية.

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثّق الحادثة بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة غضب بين المتابعين الذين طالبوا بمحاسبة المشجع والمسؤولين عن السماح له بدخول الملعب بهذا الشكل، ورداً على ذلك، تحركت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بسرعة، حيث كلّف الوزير مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

ووجه وزير الرياضة بضرورة التحقيق في تفاصيل الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للوائح المنظمة للمباريات وسلوك الجماهير، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الانضباط والروح الرياضية داخل الملاعب، كما طالب الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم للبحث في الحادثة بشكل أعمق.

من جانبه، عبر المشجع عن استيائه من قرار التحقيق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: «بنتي اتبرت مني ومعملتش حاجة غلط، أنا كنت فرحان عايزين تحققوا معايا ليه؟»، وأشار إلى أن تصرفه كان تعبيراً عفوياً عن فرحته بفوز فريقه، نافياً أي نية للإساءة أو مخالفة الأعراف، حتى أثارت تصريحاته تعاطفاً من البعض، بينما اعتبر آخرون أن تصرفه لا يمكن تبريره حتى لو كان بدافع الفرحة.

وأثارت الواقعة نقاشاً عاماً حول حدود حرية التعبير في الملاعب والتوازن بين الفرحة العفوية والسلوك الملائم، وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الوزارة، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات شائعة في الملاعب العالمية ومحلية، وطالبوا الوزير بالتركيز على قضايا أكثر أهمية مثل مكافحة الفساد في الرياضة، في المقابل، أشاد آخرون بسرعة استجابة الوزارة، معتبرين أن مثل هذه التصرفات قد تضر بسمعة الرياضة المصرية.