حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة إنجازاً تاريخياً بالتأهل رسمياً إلى كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد مباراة مثيرة انتهت بالفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 4)، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة على الأراضي المصرية.

المباراة، التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، شهدت تألقاً لافتاً من «الفراعنة» الصغار، بقيادة المدرب أسامة نبيه، ليعود المنتخب المصري إلى المحفل العالمي للمرة التاسعة لمنتخب «الفراعنة».

انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، إذ تقدم منتخب مصر بهدفين في الشوط الأول عبر المهاجم المتألق مؤمن شريف في الدقيقتين 19 و27، مستغلاً تمريرات حاسمة من خط الوسط. وفي الشوط الثاني، عاد منتخب غانا بقوة، مسجلاً هدفين عبر عبدالعزيز عيسى وعبدالحكيم سليمان، ليفرض التعادل ويذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، لمواجهة المنتخب المغربي الذي تفوق على سيراليون بهدف دون رد.

وسيلعب منتخب مصر مع المغرب، في دور نصف النهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس القادم 15 مايو في تمام الساعة 9 مساء.

وتأهل حتى الآن إلى كأس العالم للشباب من أفريقيا منتخبات؛ نيجيريا والمغرب ومصر، ويتبقى منتخب واحد ليكمل المقعد الرابع من جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.