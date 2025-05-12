ألحق الفحيحيل هزيمة قاسية وتاريخية بفريق القادسية، بعدما تفوق عليه بنتيجة 7-4 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ستاد جابر المبارك التابع لنادي الصليبخات، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الكويتي الممتاز.ورغم الانتصار الكبير لم ينجح الفحيحيل في تحسين موقعه في جدول الترتيب، ليكتفي بإنهاء الموسم في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، في حين تجمد رصيد القادسية عند 38 نقطة في المركز الثالث.وشهدت المباراة تألقاً استثنائياً لمهاجم الفحيحيل البرازيلي فيتور داسيلفا، الذي فرض نفسه نجماً فوق العادة بتسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 7 و39 و57 و70، ليعزز موقعه في صدارة الهدافين وينهي الموسم بـ22 هدفاً. وأضاف لسباعية الفحيحيل كل من: وليام باروس (21)، وعبدالله ماوي (46)، وأدو روبن (95+).من جهته، سجل للقادسية كل من: عذبي شهاب (هدفين - 8 و44)، وأحمد بودي (75)، فيما اختتم بدر المطوع أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 89.وفي مواجهة أخرى جرت على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، نجح السالمية في انتزاع المركز الرابع بفوزه على التضامن 3-1، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، في حين بقي التضامن سادساً بـ21 نقطة.وسجل أهداف السالمية معاذ الأصيمع في الدقيقة 20، والتونسي عماد اللواتي (67)، والبرازيلي أليكس ليما (74)، بينما أحرز هدف التضامن الوحيد فهد الرشيدي في الدقيقة 23.