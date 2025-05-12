تُوج الترجي الرياضي بلقب الدوري التونسي للمرة الـ34 في تاريخه، وذلك بعد فوزه العريض على الأولمبي الباجي 5-0 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.واستفاد الترجي من تعثر ملاحقه الاتحاد المنستيري بالتعادل مع نجم المتلوي، ليصل إلى 65 نقطة ويحسم اللقب قبل الجولة الختامية.وسجل أهداف الترجي كل من يان ساس (هدفين) في الدقيقتين 7 و43، يوسف بلايلي (57)، حسام تقا (68)، وإلياس موكوانا (78) من زمن اللقاء.ويمنح هذا التتويج دفعة قوية للفريق قبل مشاركته في كأس العالم للأندية في يونيو القادم في الولايات المتحدة.