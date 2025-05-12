حسم منتخب الكويت لكرة اليد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب العاشرة، التي اختتمت منافساتها في الكويت، بعد فوزه المستحق على نظيره المصري بنتيجة 29-25.رغم البداية المرتبكة للمنتخب الكويتي وتراجعه بفارق 4 أهداف في الشوط الأول، تمكن المدرب أرون كريستونسون من قلب موازين اللقاء في الشوط الثاني بإجراء تغييرات فاعلة، أبرزها إشراك عبدالعزيز ضايف وحيدر دشتي، مع تألق لافت من عبدالله الخميس وسيف العدواني، الذي سجل 15 هدفاً ونال جائزة أفضل لاعب.كما برز محمد علي في الدائرة، إلى جانب صلابة دفاعية بقيادة دشتي والشمري ويوسف ضايف، وتألق الحارس علي صفر بتصديه لـ10 كرات حاسمة. في المقابل، عجز مدرب مصر مجدي أبوالمجد عن إيجاد حلول تكتيكية لمجاراة التفوق الكويتي.