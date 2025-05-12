أكمل النادي الأهلي المصري، عملاق الكرة الأفريقية، كافة الترتيبات لاستقبال المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

يأتي هذا التعاقد بعد قرار الأهلي بإنهاء تعاقده مع كولر إثر الخروج المخيب للآمال من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز، إذ تولى عماد النحاس المهمة مؤقتًا قبل وصول ريفيرو.

ومن المقرر أن يصل ريفيرو إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء غدٍ الثلاثاء، بعد قيادته لآخر مبارياته مع أورلاندو بايرتس.

وسيبدأ فور وصوله جلسات مكثفة مع إدارة الأهلي لحسم ملفات عاجلة، أبرزها تشكيل الجهاز الفني المعاون.

وبحسب مصادر داخل النادي، تم الاتفاق على عقد مدته عامان مع ريفيرو، مع إمكانية التمديد بناءً على النتائج، في صفقة تجعل الإسباني واحدًا من أعلى المدربين أجرًا في القارة.

خوسيه ريفيرو (47 عامًا) هو مدرب إسباني طموح، برز اسمه بقوة خلال تجربته مع أورلاندو بايرتس، إذ قدم أداءً تنافسيًا مميزًا في المسابقات الأفريقية.

بدأ مسيرته مع فرق الشباب في سيلتا فيغو، ثم انتقل لتدريب أندية فنلندية مثل إنتر توركو وإف سي هونكا، قبل أن يترك بصمته في جنوب أفريقيا.

يشتهر ريفيرو بأسلوب لعب هجومي يعتمد على الضغط العالي والتنظيم التكتيكي، مما يتوافق مع طموحات الأهلي لاستعادة هيمنته القارية والتألق في كأس العالم للأندية 2025.

سيترافق ريفيرو مع جهاز فني إسباني مميز، يضم سيرجيو ألمينارا مدرباً مساعداً، وكارلوس نودار باز مدرب لياقة بدنية ومساعداً، إلى جانب كارلوس أباد، مدرب حراس مرمى فالنسيا، الذي سيعمل داعماً للبلجيكي ميشيل يانكون في تدريب حراس الأهلي.

وتهدف هذه التشكيلة إلى تعزيز الأداء البدني والتكتيكي للاعبين، تمهيدًا للموسم الجديد.

اختيار ريفيرو جاء بناءً على توصيات من لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الذي أعجب بشغف الإسباني وخبرته في الملاعب الأفريقية. كما أن نجاحه مع أورلاندو بايرتس، رغم التحديات، جعله مرشحًا مثاليًا لمواجهة الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي يواجهها أي مدرب في الأهلي، النادي الأكثر شعبية في أفريقيا.

يتطلع ريفيرو إلى قيادة الأهلي لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي خسره الموسم الماضي، مع الحفاظ على تفوق الفريق في الدوري المصري أمام منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز.

كما يحمل الجمهور آمالًا كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي بكأس العالم للأندية، إذ يسعى الأهلي لتجاوز إنجازاته السابقة.