تعرض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة، استلزمت تدخلاً طبياً عاجلاً لتقييم حالته.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً كشف فيه تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها رئيس النادي، وقال إن «لبيب» أجرى فحوصات طبية شاملة لتحديد أسباب الأزمة، وأوصى الأطباء بضرورة التزامه بالراحة التامة وتجنب الإجهاد لضمان تعافيه الكامل.

وأكد بيان الزمالك أن الحالة الصحية لرئيس النادي مستقرة حالياً، لكنه يحتاج إلى اتباع الإرشادات الطبية لتجنب أي مضاعفات.

وأعربت إدارة النادي عن دعمها الكامل لـ«لبيب»، حيث زار أعضاء مجلس الإدارة منزله للاطمئنان عليه، معبرين عن تقديرهم لدوره القيادي في تطوير النادي وتعزيز مكانته.

من جانبه، قال أمين صندوق النادي حسام المندوه إن حسين لبيب تعرض لضغوط كبيرة أخيراً، ما أثر على صحته، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس واجهوا أزمات صحية مماثلة بسبب الضغوط الإدارية.

وأكد المندوه أن الأطباء نصحوا «لبيب» بالابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي.

ويواصل النادي متابعة تطورات الحالة الصحية لرئيسه بشكل دوري، مؤكداً التزامه بإطلاع الجماهير على آخر المستجدات.

على صعيد متصل، أكد الدكتور مصطفى المنيري، طبيب نادي الزمالك السابق، في تصريح تليفزيوني سابق أنه عمل بنادي الزمالك لمدة 10 سنوات، مؤكداً أن جمهور الزمالك أكثر عرضة لإصابات القلب والضغط والسكر، لأنهم يستحملون الكثير بسبب الخسائر والضغوط التي يتعرضون لها.

ولفت إلى أن أطباء القلب أكثر الناس حباً لجمهور الزمالك، بسبب المشكلات الصحية التي يتعرضون لها، مشيراً إلى أن السكتة القلبية للشباب الرياضيين تكون بسبب اختلال في كهرباء القلب، وهذا يكون بسبب أمر وراثي، وأن السبب الثاني يكون بسبب تضخم عضلة القلب.