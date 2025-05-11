كشف محمود حمدي «الونش» مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، لأول مرة، سبب تأخر تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدا أنه لم يكن متعلقا بمفاوضات مع الأهلي المصري، بل بسبب وجود 9 لاعبين آخرين كانوا بحاجة لتجديد عقودهم. وقال: «لما كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك كلمني، قولتله في لعيبة غيري أولى، وأنا مقدور عليا»، مؤكدا أنه تلقى عروضا من أندية أخرى غير الأهلي، لكنه اختار البقاء مع الزمالك.

جاء ذلك خلال حلول نجم الزمالك ضيفا على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «إم بي سي مصر»، ونفى «الونش» بشكل قاطع شائعات تدخل «زيزو» زميله «حتى الآن في الفريق» لإقناعه بالانتقال إلى الأهلي، قائلا: «الكلام ده محصلش، «زيزو» اختار طريقه وأنا اخترت أكمل في الزمالك».

ورد «الونش» على سؤال ياسمين عز حول ما إذا كانت قيمة عقده 80 أو 60 مليون جنيه، نافيا هذه الأرقام جملة وتفصيلا. وأضاف: «والله العظيم مفيش الأرقام دي خالص، العقود هتتقدم في يونيو والناس هتعرف إن كل الأرقام اللي اتقالت دي غلط».

وتحدث «الونش» عن علاقته بجماهير الزمالك، واصفا إياهم بـ«العاطفيين» الذين يحبون الكرة ويقدرون اللاعبين المجتهدين.

وعن الانتقادات التي تعرض لها في بداية مسيرته، قال: «مريت بفترات صعبة، الجماهير كانت تنتقدني، لكن ما فكرتش في الاعتزال، كنت مُصرّ أنجح».

وأعرب عن ألمه من هجوم بعض الجماهير عليه في إحدى المباريات بسبب شائعات انتقاله للأهلي، مؤكدا: «الواحد لازم يحترم الجمهور مهما قال، لأنهم كانوا فاكرين إني رايح الأهلي».

وعلق «الونش» على انتقال «زيزو» إلى غريم الزمالك التقليدي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بالصفقة إلا بعد انتشار صورة «زيزو» في السفارة الأمريكية، وقال: «موضوع السفارة هو اللي كشف الدنيا»، مؤكدا أن كل لاعب حر في اختيار مسيرته، متمنيا التوفيق لـ«زيزو»، لكنه شدد على أن «زيزو» سيتحمل نتيجة قراره.

وتطرق «الونش» إلى إصابتيه السابقتين، مشيرا إلى أنه عاد أخيرا بعد قطع في الرباط الصليبي، ويعلم أنه ليس في أفضل حالاته حاليا، لكنه يعمل على استعادة مستواه.

يُذكر أن محمود حمدي «الونش» مواليد 1 يونيو 1995 هو أحد أبرز مدافعي الدوري المصري، ويُعد ركيزة أساسية في دفاع الزمالك ومنتخب مصر.