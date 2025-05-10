تعرض نادي بيراميدز المصري، لهزيمة ثقيلة بنتيجة 4 - 2 أمام البنك الأهلي، في مباراة أُقيمت مساء (الجمعة) على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

خسارة بيراميدز التي جاءت بعد سقوط آخر أمام فاركو في الجولة السابقة، كلفت الفريق السماوي صدارة الترتيب، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 47 نقطة، تاركاً المقدمة للغريم النادي الأهلي الذي يتصدر الآن برصيد 49 نقطة.

سجل أهداف البنك الأهلي كل من محمد إبراهيم في الدقيقة 4، أسامة فيصل في الدقيقة 21، أحمد مدبولي في الدقيقة 82، وياو أنور في الدقيقة 86، ليؤكد الفريق تفوقه في هذه المواجهة.

في المقابل، قلص بيراميدز الفارق بهدفين سجلهما إبراهيم عادل في الدقيقة 48 ومروان حمدي في الدقيقة 74، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.

النتيجة رفعت رصيد البنك الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الرابع، مما عزز موقعه في جدول الترتيب.

وأثارت الخسارة موجة من الانتقادات، حيث علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر «فيسبوك» قائلاً: «بيراميدز يفقد بوصلة التتويج ويُسلّم الصدارة للأهلي بعد سقوطه أمام البنك الأهلي برباعية مدوية، ثلاث نقاط ثمينة للبنك، وكابوس يُطارد حلم بيراميدز».