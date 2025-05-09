في قرار مفاجئ، أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الخميس، تأجيل قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك «ديربي القاهرة»، ضمن الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري، إلى 15 مايو 2025.

وأرجعت اللجنة قرار التأجيل إلى عدم وصول أسباب القرارات الصادرة من رابطة الأندية المحترفة.

واستدعت اللجنة، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، طه عارف، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، للمثول أمامها لتوضيح ملابسات القرارات المتعلقة بالمباراة.

وكانت المباراة، التي كان مقرراً إقامتها يوم 11 مارس الماضي، قد شهدت انسحاب الأهلي احتجاجاً على رفض تعيين حكام أجانب، رغم تأكيدات الرابطة باستقدامهم، فيما رفض اتحاد الكرة الطلب بحجة ضيق الوقت.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت قراراً باحتساب الأهلي خاسراً بنتيجة 3 - 0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الدوري.

لكن مجلس إدارة الرابطة تراجع لاحقاً عن قرار خصم النقاط، مكتفياً بتأكيد خسارة الأهلي للمباراة وتحميله تكاليف الانسحاب.

وبررت الرابطة قرارها بأن الأهلي لم يقصد إثارة أزمة، بل سعى لضمان العدالة، في ظل استحالة استقدام حكام أجانب بسبب ضغط الجدول الزمني.

في المقابل، تقدم ناديا الزمالك وبيراميدز بشكوى إلى لجنة الاستئناف للمطالبة بإعادة تطبيق عقوبة خصم النقاط من الأهلي، بينما رفع الأهلي شكوى مضادة يطالب فيها بإعادة إقامة المباراة، معتبراً أن انسحابه جاء لأسباب قهرية تتعلق بعدم وفاء الرابطة بتعهداتها.

وأثار قرار التأجيل ردود فعل متباينة بين الأطراف المعنية، وكشف مصدر مسؤول في نادي بيراميدز، عن تمسك النادي بضرورة خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الأهلي، محذراً من أن أي قرار مغاير سيواجه رداً غير متوقع.

وأضاف المصدر أن خسارة بيراميدز الأخيرة أمام فاركو زادت من إصرار النادي على تطبيق العقوبة.

من جانبها، نفت رابطة الأندية ما ورد في بيان لجنة الاستئناف بشأن تأخر إرسال المستندات.

وأكد مصدر مسؤول، أن الرابطة أرسلت جميع القرارات المتعلقة بالمباراة، بما فيها القرار الأول الصادر في 15 مارس، والقرار المعدل في 30 مارس، مرفقة ببنود اللائحة التي استندت إليها.

وأشار المصدر إلى استعداد الرابطة لتوضيح أي استفسارات خلال جلسة الاستماع القادمة.

يأتي هذا الجدل في ظل منافسة محتدمة على لقب الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي حالياً مرحلة تحديد البطل برصيد 49 نقطة، متقدماً نقطتين على بيراميدز 47 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويبدو أن قرار لجنة الاستئناف سيحمل تأثيراً حاسماً على هوية البطل، وفق ما أكده خبير اللوائح الرياضية المصري عامر العمايرة، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، حيث توقع عدم رضا جميع الأطراف «أهلي وزمالك وبراميدز» عن القرار في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أنه بعد هزيمة بيراميدز أمام فاركو، سيحاول البنك الأهلي تكرار نفس السيناريو أمام ببراميدز، مساء الجمعة، أملًا في المشاركة ببطولة الكونفدرالية، مشيراً إلى أن تعثر بيراميدز، سيجعله يتمسك بخصم ثلاث نقاط من الأهلي أو اللجوء للمحكمة الرياضية «كاس».

وأوضح أن الاتجاه الأقرب لقرار لجنة استئناف اتحاد الكره المصرية، هو تطبيق اللائحة وخصم 3 نقاط فقط للأهلي «نتيجة مباراة القمة»، موضحاً أن حال اتخاذ قرار بإعادة المبارة فإن الزمالك وبراميدز سيلجأن للمحكمة الرياضية.

وأضاف أنه حال تعثر الأهلي وتقدم بيراميدز، سيلجأ الأول للمحكمة الرياضية، مؤكداً أن السبب في الأزمة كل الأندية التي وافقت على لائحة المسابقات دون مناقشتها، مطالباً بمراعاة تلك الأمور القانونية من جانب الأندية الموسم القادم.

وأوضح أن المادة 63 في لائحة الدوري تنص على أنه يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

وأضاف: كما يحق لمجلس الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

وتابع: كما نصت على أنه لمجلس الرابطة حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

ولفت إلى أن المادة 4 فقرة 6 من لائحة إدارة مسابقات دوري نايل، نصت على أن القرارات التي تصدرها إدارة المسابقات سارية بمجرد صدورها مالم يصدر قرار من مجلس إدارة الرابطة بإلغائها أو تعديلها، وبالتالي فمن المُرجح اعتماد وتأييد قرار رابطة الأندية الأخير بخصم 3 نقاط فقط وليس 6.