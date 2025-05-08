اعتلى النادي الأهلي المصري صدارة الدوري المصري، مؤقتاً، بفارق نقطتين عن منافسه نادي بيراميدز، بعد أن حقق المارد الأحمر فوزاً ثميناً على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 49، محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مُوسعاً الفارق مؤقتاً إلى نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز الذي يمتلك 47 نقطة، وفي المقابل تجمد رصيد فريق المصري البورسعيدي عند النقطة 35، ليظل في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وافتتح صلاح محسن نجم المصري البورسعيدي التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، ليمنح فريقه التقدم، لكن سرعان ما رد النادي الأهلي بهدف التعادل عن طريق هداف الدوري إمام عاشور في الدقيقة 35، ليُعيد المباراة إلى نقطة الصفر، وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 48، ليضع فريقه في المقدمة.

لم يمر وقت طويل حتى عزز وسام أبو علي تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 57، ليوسع الفارق، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الرابع.

وقلص فخر الدين بن يوسف النتيجة بإضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 80.

بيراميدز، الذي تراجع في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 47 نقطة، يلتقي فريق البنك الأهلي في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى ببراميدز لملاحقة النادي الأهلي واستعادة صدارة جدول الدوري خلال مباراته المرتقبة، بعد أن تلقى هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.