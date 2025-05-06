أثار الإعلامي المصري عمرو أديب جدلًا واسعًا خلال برنامجه على قناة mbc مصر، بعد هجومه الحاد على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، متسائلًا عن غيابه الملحوظ عن المشهد الرياضي وسط أزمات النادي المتصاعدة.

وفي الوقت نفسه، أشاد «أديب» باستراتيجية النادي الأهلي المصري في تدعيم صفوفه بصفقات قوية للموسم المقبل، أبرزها ضم أحمد مصطفى «زيزو»، نجم الزمالك.

وأكد أديب أن الكرة المصرية تدور حول الأهلي، مشيرًا إلى هيمنته المالية والتنظيمية، واقترح إقامة ندوة تاريخية لدراسة هذه الظاهرة.

وقال: «الأهلي يجذب كل النجوم، بينما الزمالك يعاني من الإنهاك وفقدان النقاط وعدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين والمدربين»، وأضاف بسخرية: «الزمالك تحول إلى مدرسة لتخريج اللاعبين للأهلي، ولقب مدرسة الفن والهندسة أصبح يعني تصدير المواهب للمنافس».

وأشار الإعلامي المصري «المعروف بميوله الزملكاوية» إلى تفوق إمام عاشور على «زيزو» من وجهة نظره، معربًا عن استغرابه من الصمت الإداري للزمالك، قائلًا: «أين حسين لبيب؟ لماذا اختفى عن المشهد؟».

واستنكر «أديب» ما وصفه بسيطرة المال في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى تقارير عن عروض مالية ضخمة لجذب اللاعبين إلى الأهلي، متسائلًا: هل أصبح الدوري المصري للأغنى فقط؟.

وأوضح أن المنافسة على لقب الدوري باتت محصورة بين الأهلي وبيراميدز، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعيدًا عن المنافسة.

وأضاف أن الظروف كلها تصب في مصلحة الأهلي، حتى عندما يخسر منافسوه مثل بيراميدز أمام فرق أخرى كفاركو.

وتأتي هذه التعليقات في ظل تراجع أداء الزمالك هذا الموسم، إذ يعاني من أزمات مالية وإدارية، بينما يواصل الأهلي تعزيز هيمنته بصفقات استراتيجية وأداء مستقر.

الزمالك يواجه ديونًا متراكمة وتأخيرًا في دفع مستحقات اللاعبين، مما أثر على أداء الفريق ودفع بعض النجوم للتفكير في الانتقال إلى أندية أخرى، خاصة الأهلي.

أما الأهلي يعتمد على إدارة قوية برئاسة محمود الخطيب، مع خطة مالية واضحة لجذب النجوم، مما يعزز مكانته قوةً مهيمنةً في الكرة المصرية.