استقر نادي الزمالك المصري على رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جوزيه بيسيرو في ظل تراجع نتائج الفريق.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 40 نقطة ويحتل المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن الأهلي و7 عن بيراميدز، في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 33 نقطة ويحتل بها المركز الخامس.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ«عكاظ» أن الاتجاه الحالي لدى مجلس إدارة القلعة البيضاء يتمثل في رحيل البرتغالي بيسيرو، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن رحيله خلال ساعات.

وأكد المصدر، أن مدربا محليا سيخلف بيسيرو في قيادة الزمالك ومن المقرر الإعلان عنه اليوم (الثلاثاء).

وأشار إلى أن الزمالك يُفاضل بين مدربين 4 هم: أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا، وعبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، فيما زادت أنباء عن نية الفريق التعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، إلا أن الأخير يرتبط بعقد مع ناديه ورفض مسؤولو البنك الأهلي التفريط في خدماته، بجانب ترشيح اسم مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي.

وأوضح المصدر أنه رغم رفض البنك الأهلي التفريط في خدمات مدربه طارق مصطفى، إلا أن الأخير طلب مهلة لإقناع مسؤولي نادي البنك الأهلي بالرحيل لتدريب الزمالك.

وقاد بيسرو الزمالك في 17 مباراة منذ توليه المهمة منتصف فبراير الماضي، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 وخسر مبارتين.

وشارك بيسيرو خلال مسيرته مع الزمالك في 4 بطولات، وهي: الدوري الممتاز، كأس مصر، الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة، وودع بطولتين، الأولى كأس الكونفدرالية، بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي (0-1) في القاهرة، بعدما كانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، كما ودع كأس الرابطة بعد تحقيق انتصار وحيد وتعادلين خلال مرحلة المجموعات، ليحتل المركز الثالث بـ5 نقاط، لكن لا تعد من الأولويات، خصوصا أنها كانت تقام خلال فترات التوقف الدولي أو الراحة من الدوري الممتاز.