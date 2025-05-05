استقر النادي الأهلي المصري بشكل كبير على قائمته النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة.

القائمة التي تمت مناقشتها بواسطة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار، بالتنسيق مع رئيس النادي محمود الخطيب والمدير الرياضي محمد يوسف، شهدت استبعاد التونسي محمد الضاوي (كريستو)، والمغربي يحيى عطية الله، وخالد عبدالفتاح، وعمر الساعي، وأكرم توفيق، إلى جانب اتجاه قوي لاستبعاد كباتن الفريق عمرو السولية وعلي معلول.

وأوضحت إدارة الأهلي أن استبعاد «كريستو» جاء بعد انتهاء إعارته مع الصفاقسي التونسي، فيما تم الاستغناء عن يحيى عطية الله بعدم تفعيل بند شرائه من سوتشي الروسي. كما وقّع أكرم توفيق مع نادي الشمال القطري، بينما ستتم إعارة عمر الساعي في الموسم القادم.

وفي ما يتعلق بعمرو السولية، أشارت مصادر داخل النادي إلى أن قرار عدم تجديد عقده بنهاية الموسم دفع نحو استبعاده، رغم استخراج تأشيرة سفر له، فيما كشف مصدر آخر لـ«عكاظ» أن الأهلي يفاضل حالياً بين عمرو السولية ومصطفى العش، فيما يبدو أنه سيكون هناك اتجاه قوي لضم السولية تكريماً لتاريخه مع النادي.

أما علي معلول، فبالرغم من رغبة رئيس النادي محمود الخطيب في إدراجه كتكريم لمسيرته قبل اعتزاله أو انتقاله المحتمل لنادٍ خليجي، إلا أن هناك توجهاً لاستبعاده بسبب اعتبارات فنية.

ويشارك الأهلي المصري ضمن حصة الاتحاد الأفريقي إلى جانب الوداد المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية الصيف القادم مشاركة 32 نادياً لأول مرة، ويخوض الأهلي منافسات هذه البطولة العالمية ضمن المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي ومعه بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو القادم.

ويلعب الأهلى مع إنتر ميامي بملعب هارد روك في ميامي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة)، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية بملعب ميتلايف في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن (السابعة مساء بتوقيت القاهرة).

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة بورتو البرتغالي بملعب ميتلايف في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة).