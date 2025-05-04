في مفاجأة من العيار الثقيل، قدم نادي فاركو المصري هدية على طبق من ذهب إلى النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري، إذ أوقف فاركو اليوم (الأحد) سلسلة انتصارات بيراميدز بالدوري المصري المتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة.

وحقق فاركو فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

سجل مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ثم تمكن فاركو من قلب الطاولة وسجل الهدف الأول للفريق البرتقالي عن طريق أحمد شريف في الدقيقة 55، وضاعف محمود عماد النتيجة في الدقيقة 66 وسجل الهدف الثاني لفاركو.

من جانبه، انتفض بيراميدز وحاول العودة، حتى سجل مهاجم الفريق إبراهيم عادل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 84، سجل عمرو ناصر الهدف الثالث لفاركو من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 91 سجل مروان حمدي الهدف الثاني لفريق بيراميدز.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة الدوري، وبفارق أربع نقاط عن منافسه النادي الأهلي (43 نقطة) الذي سيخوض مواجهة الليلة مع نظيره حرس الحدود.

ويسعى النادي الأهلي في مباراة الليلة لتقليص الفارق مع بيراميدز حال الفوز على حرس الحدود، إذ سيرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 بفارق نقطة واحدة عن تصدر جدول الترتيب.

ويخوض النادي الأهلي مباراة الليلة بتشكيل أعلن عنه المدير الفني المؤقت عماد النحاس، يضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد كوكا، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أما في الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبوعلي، أشرف بن شرقي.