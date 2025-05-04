في خطوة أثارت دهشة الجميع، عاد أحمد سيد «زيزو»، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، إلى تدريبات الفريق مساء (الأحد)، بعد غياب دام 26 يومًا عن مقر النادي. هذه العودة تأتي بعد فترة من التوتر الحاد بين اللاعب وإدارة الزمالك، على خلفية تغيبه عن التدريبات، وتقديمه تظلمًا رسميًا ضد العقوبات المفروضة عليه، وسط شائعات قوية عن توقيعه للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر بداية من صيف 2025.

بدأت الأزمة عندما انقطع «زيزو» عن حضور تدريبات الزمالك منذ 8 أبريل الماضي، بعد آخر مران له قبل مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي لم يشارك فيها. وأرجعت تقارير أسباب التغيب إلى خلافات حول تجديد عقده مع الزمالك، ومستحقات مالية متأخرة، إضافة إلى أنباء عن توقيعه للأهلي لمدة 4 سنوات.

ومن خلال محاميه أشرف عبدالعزيز، قدم «زيزو» تظلمًا رسميًا إلى إدارة الزمالك ضد العقوبات التي وصفها بالكاذبة، نافيًا الإساءة للنادي أو إصدار تصريحات إعلامية مسيئة.

وأكد «زيزو» في تظلمه أنه لم يغادر التدريبات دون إذن يوم 8 أبريل، مشيرًا إلى وجود تسجيلات كاميرات المراقبة لتأكيد حضوره، كما طالب بحماية سلامته داخل النادي بعد مشاحنات سابقة، وأبدى استعداده للعودة إلى التدريبات والخضوع للتحقيقات داخل مقر الزمالك.

وحضر «زيزو» إلى مقر الزمالك مساء اليوم؛ للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي، المقررة الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مرحلة تحديد البطل بالدوري المصري الممتاز، ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان سيُسمح له بالمشاركة في المباريات أو سيخضع لتحقيقات إضافية.

وأثارت تقارير صحفية جدلًا واسعًا بتأكيدها أن «زيزو» وقّع عقدًا مع الأهلي لمدة 4 سنوات، مع إمكانية التمديد لموسم خامس، بقيمة مالية ضخمة تصل إلى 400 مليون جنيه مصري، إلى جانب امتيازات إعلانية.

كما ذكرت أنباء أن اللاعب حصل على تأشيرة الولايات المتحدة للانضمام إلى بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025. هذه الأنباء زادت من حدة التوتر بين «زيزو» وجماهير الزمالك، التي اعتبرت تصرفه خيانة، وإدارة النادي، التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة إذا ثبت تفاوضه مع نادٍ آخر.

وأصدرت إدارة الزمالك بيانًا رفضت فيه إجراء تحقيق مع «زيزو» في مقر اتحاد الكرة كما طالب، مؤكدة أن أي تحقيق سيكون داخل النادي، كما طالبت اللاعب بتوضيح حقيقة حصوله على تأشيرة أمريكية، معتبرة أن أي تفاوض مع الأهلي يُعد خرقًا لسياسة النادي.

عودة «زيزو» إلى التدريبات قد تكون محاولة لتهدئة الأزمة، لكن العقبات لا تزال قائمة، خصوصاً مع الشروط الجزائية في عقده التي تصل إلى 4 ملايين دولار، والمستحقات المالية المتأخرة التي تراوح بين 9 و20 مليون جنيه حسب الطرفين، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة حاسمة بين «زيزو» وإدارة الزمالك خلال أيام لحسم مصيره، سواء بالتجديد أو الرحيل.