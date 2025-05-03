تغلب الكويت على السالمية بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جرى بينهما مساء الجمعة على استاد جابر المبارك لحساب الجولة الـ21 من منافسات الدوري الكويتي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الكويت كل من محمد مرهون ويحيى جبران (ركلة جزاء) وطه ياسين الخنيسي وعمرو عبدالفتاح وأحمد الظفيري في الدقائق (12 و21 و24، و47 و88)، ليرفع الفريق رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي السالمية عند نقاطه الـ32 في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، حسم العربي المواجهة أمام القادسية بهدف دون رد سجله المدافع جمعة عبود في الدقيقة (12)، في مواجهة على استاد جابر الأحمد الدولي.

وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 52 نقطة ليواصل مطاردته لفريق الكويت على صدارة الترتيب، مقلصاً الفارق عن المتصدر إلى نقطتين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 38 نقطة في المركز الثالث.