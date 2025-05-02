يسابق النادي الأهلي المصري الزمن لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق في مرحلة حاسمة، مع اقتراب انطلاق كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر القادم.

وبينما تتزايد التكهنات حول المرشحين المحتملين، نفى النادي رسمياً دخوله في مفاوضات مع المدرب الألماني ماركو روزه، فيما كشفت مصادر عن اتصالات جادة مع الإسباني كيكي سانشيز فلوريس.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (DPA) اليوم (الجمعة)، أن النادي لم يجرِ أي تواصل رسمي أو ودي مع ماركو روزه، المدرب الحالي لنادي لايبزيج الألماني، لخلافة السويسري مارسيل كولر، الذي تم إنهاء عقده عقب الخروج المفاجئ من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح المصدر: «الأمر لم يتجاوز استفساراً ودياً مع وكيل روزه، الذي أكد رغبته في البقاء في أوروبا، وكل ما يُشاع عن مفاوضات رسمية غير صحيح».

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي، بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب، تعقد اجتماعات مكثفة لاختيار مدير فني يتناسب مع طموحات الفريق في المرحلة الحالية، خصوصاً مع استعداد الفريق لخوض مبارياته المتبقية في الدوري المصري الممتاز، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي هذا الإطار، تم تعيين عماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً للفريق، بانتظار الإعلان عن المدرب الجديد.

في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس، الذي سبق له تدريب أتلتيكو مدريد وإشبيلية وواتفورد، وجود مفاوضات مباشرة مع إدارة الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن الأمور المالية لا تشكل عائقاً في المفاوضات، لكن هناك أسباباً شخصية تعيق إتمام الصفقة.

وأضاف: «إذا تم حل هذه الأسباب، فإن سانشيز مستعد لتدريب الأهلي، لكن الأمر لا يزال معقداً».

ويواجه الأهلي ضغوطاً كبيرة لاستعادة استقراره الفني بعد موسم مخيب، حيث كان الخروج من دوري أبطال أفريقيا، الذي حصد لقبه الفريق في العامين الماضيين، بمثابة صدمة للجماهير.

وتسعى الإدارة لاختيار مدرب يمتلك خبرة قوية وقدرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج، خصوصا في ظل التحدي الكبير المتمثل في كأس العالم للأندية، التي تُعد فرصة تاريخية للنادي لتحقيق إنجاز عالمي.