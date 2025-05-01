كشف النجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، تفاصيل العرض الكبير الذي تلقاه من النادي الأهلي المصري للانضمام إلى صفوفه، مؤكدًا أن الصفقة لم تكتمل بسبب موقف ناديه القطري.

وجاءت تصريحات بونجاح في حوار خاص مع شبكة بي إن سبورتس، حيث أعرب عن فخره باهتمام الأهلي، لكنه أوضح أن القرار النهائي كان بيد إدارة الشمال، التي يرتبط بغداد بونجاح معه بعقد حتى 30 يونيو 2027.

وقال «بونجاح» في تصريحاته: «تلقيت عرضًا كبيرًا من النادي الأهلي المصري، وشرف عظيم أن يرتبط اسمي بنادٍ بحجم الأهلي، نادي القرن الأفريقي، كنت متحمسًا جدًا لفكرة اللعب في مصر، لكن كانت هناك اتصالات بين إدارة الأهلي وإدارة الشمال، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي».

وأضاف: «الشمال القطري أراد استمراري مع الفريق، وأنا أحترم قرار النادي، لكنني أتمنى كل التوفيق للأهلي في قادم التحديات».

ووفقًا لمصادر مقربة من المفاوضات، رفض نادي الشمال القطري التفريط في «بونجاح» خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لاعتماده الكبير على اللاعب في المنافسة على لقب الدوري القطري.

كما أشار المسؤول الإعلامي بنادي الشمال طه المهيزع في تصريحات سابقة إلى أن النادي لم يتلق عرضًا رسميًا من الأهلي المصري يلبي شروطه، مؤكدًا أن بونجاح يقضي إجازته في أوروبا وليس في القاهرة كما تردد.

من جانب الأهلي، أكد مصدر داخل النادي أن المفاوضات مع «بونجاح» كانت جادة، حيث أبدى اللاعب موافقته المبدئية على الانضمام، لكن العقبات المالية ورفض الشمال أوقفا الصفقة.

وتشير تقارير إلى أن «بونجاح» طلب راتبًا سنويًا يصل إلى 2.5 مليون دولار، وهو ما يتجاوز سقف رواتب اللاعبين الأجانب في الأهلي، بالإضافة إلى شرط جزائي كبير في عقده مع الشمال.