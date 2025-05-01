نجح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري عماد النحاس، في كتابة بداية واعدة مع الفريق الأحمر، في أولى مبارياته خلفاً للسويسري مارسيل كولر.

وشهدت الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز دوري النيل انطلاقة مميزة لعماد النحاس في أولى مبارياته كمدير فني مؤقت للنادي الأهلي، إذ قاد الفريق لفوز مثير بنتيجة 3/ 2 على فريق بتروجيت على ملعب الكلية الحربية.

المباراة، التي أقيمت مساء (الأربعاء)، حملت طابعاً هجومياً وشهدت عودة قوية للأهلي بعد خيبة الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تعيين عماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد إقالة المدرب السويسري مارسيل كولر عقب التعادل 1/1 مع ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما أدى إلى وداع البطولة القارية.

وقرر مجلس إدارة الأهلي تعيين النحاس، المدرب العام بالفريق، لقيادة المرحلة الانتقالية، مع تعيين محمد يوسف مديراً رياضياً ومحمد شوقي مدرباً مساعداً.

بعد الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة من 20 مباراة، ليحافظ على المركز الثاني في مرحلة التتويج، بفارق أربع نقاط عن المتصدر بيراميدز الذي يملك 47 نقطة من العدد نفسه من المباريات بعد تغلبه على حرس الحدود بنتيجة 2/ 1.

يعد هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للأهلي قبل استحقاقاته القادمة، إذ يسعى لتقليص الفارق مع بيراميدز والحفاظ على آماله في مطاردة قمة الجدول أو الحصول على المركز الثاني ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.