تغلب فريق الاتحاد السكندري على مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب جهاز الرياضة في القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن فريق سموحة.وفي إطار الجولة ذاتها، تغلب فريق «زد» على مضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية، ليرفع «زد» رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز السابع.وفي مباراة ثالثة، تعادل فريق سموحة إيجابيًا مع مضيفه فريق الجونة بهدفٍ لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة بالغردقة، ليرتقي الجونة إلى المركز الثاني بمجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما أصبح رصيد سموحة 21 نقطة في المركز الخامس.