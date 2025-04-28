في فاجعة لعشاق وجماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، غيب الموت اليوم (الإثنين) محمد أحمد عبد الغني، الشهير بـ«أمح الدولي»، أحد كبار مشجعي النادي الأهلي الذي تجمعه علاقة قوية بغالبية اللاعبين في الأهلي والزمالك، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«أمح الدولي» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاته: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ«أمح الدولي»، أرجو الدعاء له وصلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة».

وعانى «أمح الدولي» من كسر على مستوى فقرات الظهر، أفقده الحركة لفترة تجاوزت الشهرين، ما جعله يلجأ إلى بعض العمليات الجراحية، من أجل التعافي والعودة للحركة بشكل طبيعي، قبل أن يتعرض لجلطة والتهاب رئوي، ويعود للمستشفى مرة أخرى.

«أمح الدولي» من مواليد 1987، وفقد والده عام 2000، ووالدته عام 2004، لتتولى شقيقته رعايته.

وعلى رغم التحديات الصحية التي واجهها أصبح «أمح الدولي» رمزاً للتفاؤل والروح الرياضية، وكون صداقات مع العديد من نجوم الكرة المصرية، خصوصا لاعبي النادي الأهلي.

كما حظي بشعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك متابعيه لحظات من حياته اليومية وتوقعاته لمباريات الأهلي.