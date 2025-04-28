أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، أن مواجهة فريقه القادمة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، ستكون مهمه وقوية.وقال بيسيرو في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه أمس (الأحد): «مباراتنا القادمة أمام المصري مهمة للغاية ضد فريق قوي، نحن نقاتل على بطولة الدوري ونريد تقديم أفضل ما لدينا، أمامنا فرصة لنعمل بتركيز كامل على اللقاء».وأضاف: «نهدف إلى أن نكون أكثر تنظيماً، ونظهر بأداء فردي مميز، الروح داخل الفريق جيدة جداً، والزمالك جاهز وسنقاتل للفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة».وأوضح بيسيرو: «الفريق حصل على راحة لمدة أربعة أيام بعد ضغط المباريات المتواصل كل ثلاثة أو أربعة أيام، والراحة كانت ضرورية بدنياً وذهنياً، لذلك قررنا الانتظام في معسكر مبكر لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل».وأوضح: «المعسكر ليس فقط لمباراة المصري، بل لكل الفترة المتبقية من الدوري المصري، لدينا فرصة نادرة لإقامة ثلاثة أو أربعة تدريبات متتالية، وأستغل هذه الفترة لتنفيذ كل الأفكار الفنية سواء في المحاضرات الجماعية أو الفردية».وتابع: «رغم غياب محمود حمدي «الونش»، ومحمود بنتايغ عن المباراة بسبب الإيقاف، أثق تماماً في كل اللاعبين الموجودين، وأعرف كيف أتعامل مع الغيابات، تركيزي الكامل على العناصر المتاحة، في هذه المرحلة الحساسة من الموسم قللت عدد اللاعبين الذين أعمل معهم بشكل مباشر، مع إبقاء كامل تركيزي على متابعة المجموعة الثانية تحسباً لأي احتياج».وأكد مدرب الزمالك: «استعنت ببعض عناصر المجموعة الثانية في المباراة الودية الأخيرة أمام بهتيم، وفي المستقبل قد تحدث تغييرات حسب الحاجة، الأهم أن يكون كل لاعب جاهزاً سواء كان في المجموعة الأولى أو الثانية».وأتم بيسيرو تصريحاته قائلاً: «بخصوص شائعات رحيلي عن تدريب الزمالك، لا أتحدث سوى في المؤتمرات الصحفية الرسمية، أطالب الجميع بعدم الالتفات لأي أخبار أو شائعات، والاعتماد فقط على التصريحات الرسمية الصادرة عن النادي».