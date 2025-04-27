قرر النادي الأهلي المصري، تعيبن عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا لفريق الكرة بالنادي حتي نهاية الموسم الجاري، وذلك خلفًا للسويسري مارسيل كولر، الذي وجهت إدارة النادي الشكر له عقب وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي وسط جمهوره باستاد القاهرة الدولي.

ويتولى النحاس قيادة تدريبات الفريق المقرر لها السابعه من مساء اليوم، استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام الاربعاء القادم ضمن بطولة الدوري الممتاز.

كما استقر النادي الأهلي على الجهاز الفني المعاون لـ«النحاس»، حيث يضم محمد يوسف مديرًا رياضيًا، محمد شوقي مدربًا عامًا ومديرًا للكرة، استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى على أن يستمر يوسف مديرا رياضيا الموسم القادم.

من جانبه، قال الإعلامي الأهلاوي ومقدم البرنامج الرئيسي على قناة النادي الأهلي، أحمد شوبير: «اليوم الساعة 6 مساءً سيكون هناك اجتماع مع لاعبي النادي الأهلي، والقائد لهذا الاجتماع هو الجهاز الفني الجديد».