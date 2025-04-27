تلقى النادي الأهلي المصري ضربة موجعة قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، بسبب إصابات محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي، المقرر إعارته للنادي الأهلي، وأحمد عبدالقادر نجم الأهلي المعار إلى قطر القطري، ما يثير قلق الجماهير والجهاز الفني.

وأعلن نادي نيس الفرنسي، الذي يلعب له محمد عبدالمنعم، تعرض المدافع الدولي المصري لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي. وبحسب بيان النادي، فإن الإصابة قد تستغرق عدة أشهر للتعافي، ما يجعل مشاركته في كأس العالم للأندية شبه مستحيلة.

وكان الأهلي يعول كثيرا على عودة عبدالمنعم، أحد أعمدة الدفاع الأساسية، على سبيل الإعارة، لتعزيز صفوف الفريق في البطولة العالمية. وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه يركز حالياً على تجربته مع نيس ولا يفكر في العودة للأهلي في الوقت الحالي، ما يزيد من تعقيد الموقف.

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية قطرية إصابة أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي المعار لنادي قطر، بتمزق في العضلة الخلفية، سيبعده عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا، وفقا للفحوصات الطبية.

ومع اقتراب موعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم كان من المتوقع أن يعود عبدالقادر للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، لكن الإعلامي الأهلاوي أحمد شوبير أشار إلى أن اللاعب نفى هذه المدة، مؤكداً أنه سيعود بعد شهر واحد فقط، معبراً عن رغبته القوية في اللحاق بالبطولة.

ومع ذلك، أثارت التقارير القطرية شكوكاً حول إمكانية مشاركة عبدالقادر، خصوصاً مع دخول الفريق في مرحلة الإعداد النهائية للمونديال.

وتُعد هاتان الإصابتان بمثابة صدمة كبيرة للأهلي، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة، حيث كان محمد عبدالمنعم مرشحاً لقيادة خط الدفاع بفضل خبرته وأدائه المتميز، بينما كان يُعول على عبدالقادر لإضافة الحيوية لخط الهجوم.

وأعربت جماهير الأهلي عن قلقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفت الإصابتين بالكارثة التي قد تؤثر على طموحات الفريق خصوصاً بعد الخروج الأخير من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.