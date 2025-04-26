أعلن النادي الأهلي المصري، رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر عن الفريق، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية في نصف النهائي على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تعادل الأهلي مع صن داونز بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب بالقاهرة وتعادل سلبي في مباراة الذهاب ببريتوريا، ليودع الأهلي البطولة التي كان مرشحاً قوياً للفوز بها.

وجه النادي الأهلي الشكر لمارسيل كولر، عن الجهود التي بذلها منذ توليه المسؤولية، وما حققه مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية، مؤكداً في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني وأنه يثمن عطاءه، خصوصاً أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضاً.

وأضاف الأهلي في بيانه: نظراً للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة، يجري حالياً التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي، وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وكان رئيس النادي الأهلي المشرف العام على قطاع الكرة الكابتن محمود الخطيب قد قرر إلغاء مران الفريق اليوم، وتلقى اللاعبون والجهاز الفني إخطاراً من مدير الكرة محمد شوقي بهذا القرار، في ظل حالة من الإحباط التي تسيطر على الفريق وجماهيره بعد الخروج من البطولة القارية التي كان الأهلي يطمح لاستعادة لقبها للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة كولر.

وخلال فترة تدريبه التي امتدت لأكثر من عامين، قاد مارسيل كولر الأهلي في 159 مباراة، حقق خلالها 108 انتصارات، و33 تعادلاً، وتلقى 18 هزيمة. وسجل لاعبوه 306 أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 121 هدفاً، مع الحفاظ على شباك نظيفة في 87 مباراة، وكان أكبر انتصار للأهلي تحت قيادته بنتيجة 6-1 أمام شباب بلوزداد الجزائري، بينما جاءت أكبر هزيمة أمام صن داونز بنتيجة 5-2 في دوري أبطال أفريقيا 2023.

ونجح كولر في قيادة الأهلي لتحقيق 11 بطولة، شملت الدوري المصري الممتاز مرتين، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري أربع مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية مرة واحدة، إضافة إلى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ورغم هذه الإنجازات، فإن الخروج الأخير من دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الأعز على قلوب جماهير الأهلي، دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار الإنهاء الفوري لعقد المدرب السويسري.

تجري الآن مشاورات داخل النادي الأهلي لاختيار مدير فني جديد، وتتجه الأنظار نحو أسماء محلية وأجنبية مرشحة لخلافة كولر، مع ترجيحات بتعيين مدرب مؤقت لقيادة الفريق في المباريات القادمة بالدوري المصري. ومن المتوقع أن يصدر النادي بياناً رسمياً خلال الساعات القادمة لتوضيح تفاصيل الرحيل وخطة المرحلة القادمة.

يأتي رحيل كولر في ظل توترات متزايدة بينه وبين إدارة النادي، إذ انتقدت بعض الأصوات داخل الأهلي قراراته الفنية في مباراة صن داونز، خصوصاً تبديلاته المثيرة للجدل في مباراة الإياب، كما أن الجماهير عبرت عن استيائها على منصات التواصل الاجتماعي من أداء الفريق في المباريات القارية هذا الموسم، مطالبة بتغيير جذري في الجهاز الفني. تُبرز هذه الواقعة التحديات التي تواجه الأهلي في الحفاظ على هيمنته القارية، خصوصاً مع تصاعد المنافسة من أندية شمال وجنوب أفريقيا.