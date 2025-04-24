في تصريحات لافتة أدلى بها الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، مدرب فريق الوداد الرياضي المغربي، لموقع «كيك أوف» الجنوب أفريقي، أبدى إعجابه الشديد بالنادي الأهلي المصري، واصفاً إياه بـ«المعيار الأساسي للأندية الأفريقية».

جاءت هذه التصريحات في ظل تأكيد «موكوينا» رحيله عن الوداد بنهاية الموسم الحالي، قبيل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستقر نادي الوداد الرياضي المغربي، اليوم (الخميس)، على إنهاء تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، كان آخرها التعادل أمام أولمبيك آسفي، في المباراة التي مثلت التعادل السادس على التوالي للفريق.

وفقاً لصحيفة «المنتخب» المغربية، توصل الطرفان إلى اتفاق ودي يقضي بفسخ العقد، إذ سيحصل موكوينا على تعويض مالي يقدر براتب شهرين كشرط جزائي.

وقال موكوينا في تصريحاته: «الأهلي هو المعيار لجميع أندية أفريقيا، ونجاحه مبهر، وهذا أمر لا مجال للتشكيك فيه».

وأضاف: «أشعر بالاحترام والإعجاب بما يحققه هذا النادي، فهو نموذج يُحتذى به لجميع فرق القارة السمراء».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الأهلي يثبت لنا أن الوصول إلى مستويات مماثلة ممكن من خلال العمل الجاد والاستقرار.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه «موكوينا» ضغوطاً كبيرة مع الوداد، حيث أثارت نتائج الفريق غضب الجماهير، خاصة بعد الإقصاء من كأس العرش أمام المغرب التطواني، وتراجع حظوظ الفريق في التأهل لدوري أبطال أفريقيا.

كما أن هناك تقارير إعلامية تشير إلى اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد مع «موكوينا»، خاصة في ظل الوضع غير المستقر للمدرب الحالي مارسيل كولر.

ويُعتبر «موكوينا» من المدربين المميزين في القارة الأفريقية، حيث قاد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لتحقيق 3 ألقاب في الدوري المحلي بين 2022 و2024، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء الأهلي من نصف النهائي في موسم 2022 / 2023 بنتيجة 5 - 2 في مباراة الذهاب.

هذا الإنجاز يُبرز قدرة «موكوينا» على مواجهة الأهلي، مما يجعل تصريحاته الإيجابية تجاه النادي المصري بمثابة مغازلة قد تفتح الباب أمام تعاون مستقبلي.

تُثير تصريحات موكوينا تساؤلات حول نواياه، خاصة أنها جاءت بعد تأكيد رحيله عن الوداد، وفي ظل اهتمام الأهلي به كمرشح محتمل لخلافة كولر.

ويرى مراقبون أن إشادته بالأهلي ليست مجرد تقدير رياضي، بل قد تكون محاولة لكسب ود إدارة النادي المصري وجماهيره، خاصة أن «موكوينا» يمتلك سجلاً تدريبياً قوياً يؤهله لقيادة فريق بحجم الأهلي.

ومع ذلك، لم تُصدر إدارة الأهلي أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي هذا الاهتمام حتى الآن.