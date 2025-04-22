أعلن الاتحاد المغربي لكرة السلة مساء أمس (الإثنين) إيقاف المسابقات التي يشرف عليها كافة، بما في ذلك دوري القسم الوطني الممتاز (الامتياز)، بسبب ما وصفه بـ«الإكراهات المالية الخانقة» التي تحول دون استمراره في أداء مهماته التنظيمية واللوجستية.وجاء في بيان رسمي وجّهه الاتحاد إلى السلطات المغربية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، أن القرار جاء نتيجة مباشرة لفسخ عقد التأمين مع الشركة المتعاقدة، بعد عجز الاتحاد عن تسديد الأقساط المستحقة. وأوضح البيان أن الوضع المالي المتأزم حال دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مشيراً إلى أن الاتحاد أصبح عاجزاً حتى عن تسديد فواتير الهاتف والإنترنت، وهو ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصال عن مقره.وأضاف الاتحاد أن القرار جاء في سياق اضطراري يفرض تعليق الأنشطة إلى حين تهيئة الظروف القانونية والمالية التي تضمن سلامة استئناف المنافسات، مؤكداً أن مصالحه لم تتوصل بالنصف الثاني من منحة الموسم الماضي، كما لم تحصل على منحة الموسم الحالي حتى الآن.وفي موازاة ذلك، أعلنت تقارير محلية أن أعوان الاتحاد دخلوا في إضراب مفتوح احتجاجاً على تأخر صرف الأجور والمنح، ما تسبب بشلل كامل في الإدارة التنفيذية للاتحاد.وتُوّج نادي جمعية سلا بلقب آخر نسخة من دوري الامتياز المغربي لكرة السلة 2024، ليصل إلى لقبه التاسع في المسابقة.