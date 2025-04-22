نفى المدير الفني لنادي الزمالك المصري، البرتغالي جوزيه بيسيرو اليوم (الثلاثاء) ما تردد عن غضبه بسبب غياب نجم الفريق أحمد مصطفى «زيزو» عن التدريبات والمباريات، رداً على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير التي أثارت جدلاً واسعاً، وأكد فيها أن بيسيرو غاضب من عدم وجود «زيزو» حتى نهاية عقده، معتبراً أن اللاعب يمثل «ركيزة أساسية» للفريق.

وأكد بيسيرو في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحاً أنه هو من طلب من إدارة النادي «تحديد مصير زيزو قبل أسبوع من مباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية، نظراً لعدم تركيزه بسبب مفاوضات تجديد عقده».

وقال المدير الفني للزمالك: «زيزو لاعب مميز، لكن كنت واضحاً مع الإدارة بضرورة حسم موقفه للحفاظ على استقرار الفريق»، مضيفاً «أنا مدرب محترف، وأركز على تجهيز اللاعبين المتاحين للمرحلة القادمة».

تصاعد أزمة «زيزو»

وتصاعدت أزمة أحمد سيد «زيزو» منذ أوائل أبريل الجاري، بعد توقيعه عقداً مبدئياً مع النادي الأهلي للانتقال إليه مجاناً في الموسم القادم، مع اقتراب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وبدأت الأزمة بتغيب «زيزو» عن التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل، ما دفع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب إلى إحالته للتحقيق بتهمة «التغيب غير المبرر» مع إرسال خطاب رسمي لإخطاره بجلسة تحقيق مقررة السبت 26 أبريل.

وفاقمت الوضع تصريحات والد «زيزو» الذي اتهم إدارة الزمالك بعدم حماية اللاعب ومعاملته بشكل غير عادل، مطالباً بمناظرة علنية لتوضيح الحقائق، مشيراً إلى أن استبعاد «زيزو» من مباريات مثل ستيلينبوش في الكونفدرالية كان قراراً إدارياً، رغم استعداد اللاعب للعب حتى نهاية عقده، كما كشف عن خلافات مالية تتعلق بمستحقات متأخرة، مهدداً باللجوء إلى القضاء إذا استمرت الأزمة.

الزمالك يتهم «زيزو» بالعرقلة

وردت إدارة الزمالك ببيان أكدت فيه تقديم عروض لتجديد عقد «زيزو»، لكن اللاعب ووالده رفضا التوقيع، ما أثار غضب جماهير الزمالك التي ترى في «زيزو» رمزاً للفريق، خصوصاً بعد دوره الحاسم في تأهل الفريق لنهائي كأس مصر بهدفه أمام سيراميكا كليوباترا، حتى أدت الأزمة أدت إلى انقسام، بين مؤيدين لعقوبة «زيزو» لتوقيعه مع الأهلي، وآخرين يرون أن استبعاده يُضعف الفريق في مرحلة حرجة.

وتُعد أزمة «زيزو» امتداداً لتحديات إدارية يواجهها نادي الزمالك في التعامل مع نجومه، إذ شهد النادي نزاعات مماثلة مع لاعبين مثل إمام عاشور ومصطفى محمد بسبب تجديد العقود أو الانتقالات.

وانضم «زيزو» للزمالك في 2019 قادماً من ليرس البلجيكي، وأصبح أحد أبرز نجوم الدوري المصري، إذ ساهم في تحقيق الدوري الممتاز (2020-2021، 2021-2022)، كأس مصر (2021)، والكونفدرالية (2019)، وجعله تألقه هدفاً للأهلي، ما أثار حساسية كبيرة بين الجماهير.

ويمر نادي الزمالك بموسم صعب، إذ ودّع الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وخرج من كأس عاصمة مصر رغم فوزه على سموحة، ما يجعل الفريق يضع آماله على نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والمنافسة على الدوري، ما يجعل أزمة «زيزو» عبئاً إضافياً على الفريق.