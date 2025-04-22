يواصل النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، استعداداته المكثفة لخوض النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وفي إطار هذه الاستعدادات، أعلن النادي المصري عن خوض مباراة ودية مرتقبة أمام فريق باتشوكا المكسيكي يوم 8 أو 9 يونيو القادم في ولاية فلوريدا، كجزء من برنامج تحضيري للفريق قبل انطلاق البطولة العالمية.

المباراة الودية بين الأهلي وباتشوكا تأتي بناءً على رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى لاختبار قدرات لاعبيه أمام فريق قوي يمتلك خبرة واسعة في المنافسات القارية.

وأكد المدير الرياضي لنادي باتشوكا ألفريدو ألتير، أن المواجهة ستكون تجربة ممتعة وفرصة مثالية للتحضير لمونديال الأندية، مشيرًا إلى أنها ستكون المباراة الودية الوحيدة لفريقه قبل البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في فلوريدا، حيث يسعى الأهلي للاستفادة من الأجواء المناخية المشابهة لتلك التي ستقام فيها مباريات البطولة، إلى جانب اختبار الخطط التكتيكية وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

وتعد هذه المباراة فرصة للأهلي لتعزيز ثقته، خصوصاً بعد مواجهتين سابقتين مع باتشوكا، الأولى في كأس العالم للأندية 2008، التي انتهت بخسارة الأهلي 4 - 2، والثانية في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024، حيث خسر الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

ويعكف مارسيل كولر على وضع برنامج إعدادي مكثف يشمل معسكرًا تدريبيًا في الولايات المتحدة، مع التركيز على تعزيز اللياقة البدنية وتطوير الأداء الفني.

ويخطط كولر لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب لإثبات قدراتهم، إلى جانب الاعتماد على العناصر الأساسية مثل محمد الشناوي، إمام عاشور، ووسام أبو علي، كما يسعى الجهاز الفني لدراسة أسلوب لعب باتشوكا، الذي يتميز بالسرعة واللعب الجماعي، لتطوير خطة تكتيكية محكمة.

تُعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 أول نسخة موسعة تضم 32 فريقًا من مختلف القارات، وهي واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة عالميًا.

وستقام البطولة في 11 مدينة أمريكية، بمشاركة أندية النخبة مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، إنتر ميامي، وبايرن ميونيخ.

ويقع الأهلي المصري في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي (بقيادة ليونيل ميسي)، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، حيث يواجه الأهلي تحديًا كبيرًا في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي.

أما باتشوكا، فيتواجد في المجموعة الثامنة مع ريال مدريد، الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، مما يعكس قوة المنافسة.

تُعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية بمثابة بروفة حاسمة للفريقين قبل انطلاق البطولة.

بالنسبة للأهلي، تمثل فرصة لتأكيد مكانته كأحد أقوى الأندية الأفريقية وإثبات قدرته على منافسة الكبار عالميًا، أما بالنسبة لباتشوكا، فهي تجربة لاختبار قوته أمام فريق يمتلك جماهيرية عريضة وخبرة قارية.