كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو القادم.

ذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي، أن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً ستقام بمشاركة 13 منتخباً في ثلاث محافظات هي القاهرة والإسماعيلية والسويس.

وأضاف: افتتاح البطولة سيكون 27 أبريل، وتلعب مصر أمام زامبيا باستاد القاهرة، وقبلها سيراليون وجنوب أفريقيا بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب هيئة قناة السويس المجموعة الأولى، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد، ويستضيف الدفاع الجوي مواجهات المجموعة الثالثة، فيما تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزامبيا على استاد القاهرة الدولي وفقاً لرويترز.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو، بينما ستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.

ووصلت إلى مطار القاهرة، اليوم الأحد، بعثة المنتخب الغاني للشباب من أجل المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر.