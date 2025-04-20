في ليلة كروية مثيرة بجنوب إفريقيا، حسم التعادل السلبي مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبين بيراميدز المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ليؤجل الحسم إلى مباراتي الإياب يوم الجمعة القادمة في القاهرة.

النتيجتان تبقيان الآمال قائمة للفريقين المصريين في التأهل للنهائي، وسط أجواء تنافسية وتكتيكية عالية المستوى.

الأهلي يقاوم صن داونز في بريتوريا

في ملعب لوفتوس فيرسفيلد، قدم الأهلي أداءً دفاعيًا صلبًا أمام ماميلودي صن داونز، حيث نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة رغم الضغط الهجومي من أصحاب الأرض.

المباراة شهدت تألق نجم الفريق إمام عاشور وحارس المرمى محمد الشناوي وكافة عناصر الفريق، واعتمد الأهلي الذي كان الأقرب من الفوز، على الهجمات المرتدة الخطيرة.

وفي الدقيقة 70 سجل مهاجم الأهلي غراديشار هدفًا لكنه أُلغي بداعي التسلل، كما أُلغي هدف آخر في الدقيقة 93 بسبب التسلل سجله أشرف بن شرقي الذي شارك بديلًا في دقائق المبارة الأخيرة.

المدير الفني مارسيل كولر أعرب عن رضاه عن النتيجة، مؤكدًا أن التعادل خارج الأرض خطوة إيجابية، لكن المواجهة الحاسمة ستكون في القاهرة أمام جماهير المارد الأحمر، وأشار إلى أن الفريق سيستعد بكل قوة للإياب على استاد القاهرة الدولي.

بيراميدز يصمد أمام أورلاندو بيراتس

على ملعب سوكر سيتي، أظهر بيراميدز شخصية قوية أمام أورلاندو بيراتس، حيث كاد أن يخطف الفوز لولا تدخلات تقنية الفيديو (VAR).

فيستون مايلي سجل هدفًا في الدقيقة 46، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما أُلغي هدف آخر لصديق إيغولا في الدقيقة 85 بسبب لمسة يد.

المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أشاد بأداء لاعبيه، وقال: لعبنا بثقة وخلقنا فرصًا، والتعادل يمنحنا أفضلية على أرضنا.

على صعيد آخر، أشارت تقارير إعلامية إلى أن ثنائي الأهلي على معلول ووسام أبوعلي، سيكونان ضمن خيارات المدرب السويسري مارسيل كولر، خلال مواجهة الجمعة، وذلك بعد تأكد جاهزية الفلسطيني وعدم معاناته من أي إصابة.

كما بات على معلول قريبا جدا من دخول القائمة والمشاركة خلال اللقاء القادم سواء بشكل أساسي أو خلال الشوط الثاني من اللقاء، وذلك بعد المستوى الذي قدمه خلال مباراة فاركو الأخير والذي خاضها مع فريق الشباب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتطورت حالة معلول البدنية، وظهر بشكل مغاير عما ظهر به خلال لقاء طلائع الجيش، مما رفع من أسهم عودته لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل غياب الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس بسبب الإصابة.

ويتميز الثنائي علي معلول ووسام أبوعلي، بالتفاهم الكبير داخل المستطيل الأخضر، حيث ساهما في عدد كبير من الأهداف خلال الموسم الماضي، على غرار هدف وسام في شباك مازيمبي الكونجولي، بعد تحرك رائع وقراءة مميزة لتمريرة علي معلول الحريرية.

مباراتا الإياب ستقامان يوم الجمعة 25 أبريل الجاري في القاهرة، حيث سيواجه الأهلي صن داونز على استاد القاهرة الدولي، بينما يستضيف بيراميدز أورلاندو بيراتس على استاد الدفاع الجوي.

الجماهير المصرية تترقب حضورًا قويًا لدعم الفريقين، وسط توقعات بمواجهات نارية لحسم بطاقتي النهائي.

وفقًا لتقارير، قد يؤدي تأهل الأهلي وبيراميدز للنهائي إلى إلغاء معسكر المنتخب المصري المقرر في يونيو، نظرًا لتضارب المواعيد وضغط الجدول على اللاعبين.