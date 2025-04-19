أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين الروماني كوزمين أولاريو مدرباً للمنتخب الإماراتي الأول لمدة موسمين، خلفاً للمقال باولو بينتو.

وتقرر أن يستكمل كوزمين مشواره التدريبي مع فريق الشارقة حتى نهاية الموسم، ومن ثم يبدأ مهمات عمله مع المنتخب الإماراتي، وكان كوزمين قد استهل مشواره التدريبي في منطقة الخليج من بوابة فريق الهلال من 2007 وحتى 2009، وانتقل بعدها لتدريب السد القطري موسم 2009-2010، ومنه للعين الإماراتي من 2011 ولغاية 2013.

ونجح مع الهلال في تحقيق لقب الدوري موسم 2007-2008، وكأس ولي العهد موسمي 2007-2008 و2008-2009