مع اقتراب ساعة الصفر، تشتعل المنافسة القارية غداً (السبت)، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو الصراع المصري - الجنوب أفريقي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويستعد الأهلي وبيراميدز لخوض معركتين مصيريتين ضد ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس، في صراع يجمع بين التاريخ والطموح بين أندية مصر وجنوب أفريقيا. وتظل الأنظار معلقة على أداء الفرق المصرية في هذا الاختبار القاري الكبير، وسط آمال جماهيرية بتكرار الإنجازات وتأكيد الهيمنة المصرية على عرش أفريقيا. ويواجه النادي الأهلي المصري، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بـ12 بطولة، نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا، بينما يلتقي بيراميدز، الوافد الجديد على الأدوار الإقصائية، مع أورلاندو بايرتس في جوهانسبرغ. وتعد هذه المواجهات فرصة حاسمة للأندية المصرية لتأكيد هيمنتها القارية، وللأندية الجنوب أفريقية لكسر هذا الاحتكار. ويستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، يسعى لمواصلة رحلته نحو اللقب الـ13 غير المسبوق، بعد تأهله بفوز مريح 2 - 0 في مجموع المباراتين على الهلال السوداني. وسجل إمام عاشور أهداف التأهل في مباراتي الذهاب والإياب، مما يجعله أحد الأسلحة الرئيسية للفريق. في المقابل، يدخل صن داونز المباراة بثقة عالية بعد إقصائه الترجي التونسي بنتيجة 1 - 0 في مجموع المباراتين، بفضل هدف بيتر شالوليلي. ويراهن الفريق الملقب بـ«البرازيليين» على خبرة مدربه البرتغالي ميغيل كاردوسو ودعم جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب. وتعد هذه المواجهة حلقة جديدة في التنافس التاريخي بين الفريقين، حيث سبق لصن داونز أن أقصى الأهلي في أدوار خروج المغلوب خلال السنوات الأخيرة، مما يضفي طابعا خاصا على اللقاء. أما في المباراة الثانية، يحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في ملعب سوكر سيتي بجوهانسبرغ في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. بيراميدز، الذي يشارك في نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، يسعى لكتابة التاريخ بعد إقصائه فريق الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4 - 3 في مجموع المباراتين، بفضل تألق فيستون ماييلي وإبراهيم عادل اللذين سجلا ثنائية لكل منهما في مباراة الذهاب. أما أورلاندو بايرتس، بطل 1995، فقد ضمن تأهله بفوز صعب 1 - 0 في مجموع المباراتين على مولودية الجزائر، مستفيدا من هدف موهو نكوتا في مباراة الذهاب. ويأمل الفريق، بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريفييرو، في استغلال عامل الأرض لتحقيق تقدم قبل مباراة الإياب في القاهرة. ويُعد هذا اللقاء تحديا كبيرا لبيراميدز، الذي يفتقر للخبرة القارية مقارنة بخصمه، لكنه يمتلك طموحا مدعوما باستثمارات ضخمة. تأتي هذه المواجهات في إطار تنافس متصاعد بين الأندية المصرية والجنوب أفريقية على عرش الكرة الأفريقية، فقد هيمنت مصر على البطولة في السنوات الأخيرة، حيث فاز الأهلي باللقب 5 مرات في آخر 6 مواسم، بينما تسعى الأندية الجنوب أفريقية، بقيادة صن داونز (بطل 2016) وأورلاندو (بطل 1995)، لاستعادة المجد القاري. ويُعد وجود فريقين من كل بلد في نصف النهائي حدثا نادرا، مما يعزز من حدة المنافسة ويثير الحماس بين الجماهير. من جانبه، أعرب وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، مؤكدا في تصريحات عبر حساب الأهلي الرسمي على منصة إكس: نحن جاهزون للتحدي، وهدفنا الحفاظ على اللقب. فيما أكد كولر أنه وضع خطة محكمة لمواجهة صن داونز، مع التركيز على استغلال المساحات في الهجمات المرتدة. وفي معسكر بيراميدز، أشار الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب الفريق، إلى أن فريقه لا يخشى أورلاندو، مضيفا: نلعب من أجل التاريخ، ولاعبونا يمتلكون الجرأة لتحقيق المفاجأة.

بينما شدد ريفييرو، مدرب أورلاندو، على أهمية مباراة الذهاب، قائلاً: سنقاتل لتحقيق تقدم في جوهانسبرغ قبل التحدي الصعب في القاهرة.