أثار منشور مسيء منسوب إلى مصطفى القاضي، المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز الشروق، جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن إساءات ودعاءً ضد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية.

المنشور الذي نُشر عبر موقع فيسبوك، أشعل موجة غضب بين جماهير الأهلي، بينما أيده بعض أنصار نادي الزمالك على خلفية صفقة انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، والتي اعتبرها البعض «طعنة للزمالك».

وفي أول تعليق رسمي له، نفى مصطفى القاضي، الذي شغل سابقاً منصب مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، علاقته بالمنشور المسيء.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج بلس 90 على قناة النهار، أكد القاضي أن حسابه على فيسبوك تم اختراقه منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه لا يستخدمه بشكل مكثف.

وقال: من المستحيل أن أنشر مثل هذا الكلام أو أدعو على محمود الخطيب، فهو بالنسبة لي أسطورة رياضية، وأحترمه كل الاحترام.

وأعلن القاضي عزمه تقديم بلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت للتحقيق في اختراق حسابه، مؤكداً أنه سيتابع القضية قانونياً.

ولم تمر الأزمة دون تدخل عائلة الخطيب، حيث خرجت السيدة نيرفين فريد، زوجة الكابتن محمود الخطيب، بتعليق أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منشور مؤثر، عبرت عن استيائها من الإساءة لزوجها، وكتبت عبر فيسبوك: «اللهم بحق هذا الأذان اجعل الملائكة تقول له: ولك بالمثل وأكثر».

تعليقها وجد دعماً واسعاً من جماهير الأهلي، التي اعتبرت المنشور المسيء محاولة لتشويه صورة «بيبو»، الذي يُعد رمزاً للنادي الأهلي والرياضة المصرية.

في رد فعل سريع، أصدر نادي جرين هيلز الشروق بياناً رسمياً أعلن فيه إحالة مصطفى القاضي إلى التحقيق الداخلي للوقوف على ملابسات المنشور المسيء.

وأكد البيان أن النادي يتبرأ من أي إساءة للكابتن محمود الخطيب، مشدداً على احترامه وتقديره للنادي الأهلي وإدارته، كما وعد النادي بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، في خطوة لتهدئة الجماهير الغاضبة.