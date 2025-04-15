فسخ الاتحاد العراقي عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه الفني المساعد، وفقاً لبيان له نشره عبر موقعه الرسمي.

وذكر البيان أن «الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر فسخ عقد مدربه الإسباني خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه، بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية».

وأضاف: «تمَّ اتخاذ قرار فسخ العقد استناداً إلى المادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم إشعار «فيفا» رسمياً بذلك».

وأوضح البيان أن قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم يأتي «للحفاظ على حقوقه القانونية أمام الجهات المُختصة»، طبقا لـ«فرانس برس».

ونشر كاساس (51 عاماً) عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورة لحقيبتي سفر وعلى إحداهما جواز سفره، وأرفقها بعبارة «نعود إلى بلد رائع».

وتولى كاساس مهمة تدريب «أسود الرافدين» في العام 2022 وقادهم للظفر بكأس الخليج 2023 على أرضهم، في رابع ألقاب العراق في المسابقة بعد أعوام 1979، 1984 و1988 بعهدة المدرب الراحل عمو بابا.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي عقد طيلة الفترة الماضية العديد من الاجتماعات وتم إخطار كاساس وطاقمه الفني بموضوع عقده المبرم معه، ولكن من دون أن يجد المبرر القانوني لمغادرته بعد الخسارة التي تلقاها من منتخب فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026 التي جرت في 25 مارس الماضي في العاصمة الأردنية عمّان.

وتقلّصت حظوظ المنتخب العراقي في التأهل المباشر إلى المونديال القادم بعد تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة ونقطة عن الأردن صاحب المركز الثاني.

وتنتظر العراق مواجهة في الجولة التاسعة من التصفيات أمام كوريا الجنوبية في البصرة في الخامس من يونيو، ثم مواجهة في الجولة العاشرة أمام الأردن في عمان في العاشر منه.