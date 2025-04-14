في تطور جديد داخل أروقة نادي الزمالك المصري، أعلن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، عن فرض عقوبات تأديبية على لاعب الفريق الأول ناصر ماهر، بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفني بإبقائه احتياطياً قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، وقرر إيقاف اللاعب وإحالته إلى الشؤون القانونية بالنادي، مع توصية بخصم 25% من مستحقاته المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل الفريق.

بدأت الواقعة عندما أبدى ناصر ماهر، لاعب خط الوسط المهاجم، استياءه من قرار المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بعدم إشراكه أساسياً في مباراة حرس الحدود، التي أُقيمت أمس (الأحد)، وبحسب مصادر داخل النادي، رفض ماهر الجلوس على دكة البدلاء، ما أثار استياء الجهاز الفني ودفع عبدالواحد السيد إلى اتخاذ قرار فوري لاحتواء الموقف، وأكد السيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن «اللائحة تُطبق على الجميع دون استثناء، وأي سلوك يُخل بالانضباط سيواجه بعقوبات صارمة للحفاظ على استقرار الفريق».

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يثير فيها ناصر ماهر الجدل هذا الموسم، ففي فبراير 2025، تعرض اللاعب لطرد مباشر خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الجولة الـ12 من الدوري، بعد اعتدائه على لاعب الخصم محمد نصر دون كرة في الدقيقة 85، إثر مشادة كلامية تضمنت إهانات شخصية، أدى ذلك إلى فرض غرامة مالية كبيرة عليه قدرها 500 ألف جنيه مصري، إلى جانب إيقافه ثلاث مباريات بقرار من رابطة الأندية، ما تسبب في غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي. وقدّم ماهر اعتذاراً علنياً لجماهير الزمالك والإسماعيلي، موضحاً أن رد فعله كان نتيجة «إهانة شخصية»، لكنه تقبل العقوبة.

وأثارت الواقعة الأخيرة موجة من الجدل بين جماهير الزمالك، إذ رأى البعض أن العقوبة ضرورية لضبط إيقاع الفريق، بينما اعتبر آخرون أنها قد تؤثر على معنويات اللاعب في مرحلة حاسمة من الموسم، ويأتي هذا القرار في ظل سعي الزمالك لاستعادة مكانته في صدارة الدوري المصري، إذ يواجه منافسة شرسة من الأهلي وبيراميدز.

وحقق نادي الزمالك فوزاً غالياً على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وسجل الهدف الأول اللاعب عبدالله السعيد في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، بينما أضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

وبهذا الفوز عاد الفارس الأبيض للمنافسة على صراع بطولة الدوري المصري، بعدما رفع رصيده لـ38 نقطة في المركز الثالث، خلف الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط 40 نقطة، وبيراميدز في المركز الأول برصيد 44 نقطة.