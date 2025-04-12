أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم (الجمعة)، تجديد التعاقد مع محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ووقع «الونش» على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم القادم لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027 / 2028.

وفي أول تعليق له على تجديد عقده، كتب محمود حمدي «الونش» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمدلله.. أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة».

وأضاف: «كانت المغريات كبيرة وكثيرة، لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة، خصوصًا أنني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات، وطبعا أتشرف بكوني أحد كباتن الفريق».

وتابع الونش: «أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجعًا لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولن أقدر على فعل ذلك؛ لأنني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه».

ووجه «الونش» رسالة شكر لجماهير النادي، قائلا: «أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل وغير المشروط للفريق ولكل اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق».

كما توجه بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط، مضيفاً: «مستمرون في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات وإسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم، وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم».

واختتم رسالته بمقولة: «عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة».

ويأتي تجديد عقد «الونش» مع الزمالك في توقيت مهم بعد أن خسر النادي خدمات نجم الفريق «زيزو» لصالح غريمه التقليدي النادي الأهلي في صفقة مدوية لم تُشكف تفاصيلها بعد، لكنها أصابت جماهير وعشاق القلعة البيضاء بالصدمة والذهول.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد فشل التجديد لأهم نجوم الفريق، فضلا عن توديع بطولة الكونفدرالية الإفريقية.