توج ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، منتخب البحرين بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» للمرة الثانية في تاريخه، بعد مباراة نهائية مثيرة قلب خلالها تأخره أمام منتخب عمان 0-1 إلى فوز 2-1، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وكانت المباراة قد شهدت تقدم منتخب عمان أولاً بهدف عبدالرحمن المشيفري في الدقيقة 17، ما عزز آماله في التتويج باللقب. لكن منتخب البحرين أظهر عزيمة قوية في الشوط الثاني، إذ نجح محمد مرهون في تعديل النتيجة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليعود ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع العماني محمد المسلمي.

ويعكس هذا التتويج مستوى التألق الذي قدمه منتخب البحرين طيلة البطولة، إذ أظهر عزماً وإصراراً كبيرين، محققاً انتصارات حاسمة على منتخبات كبيرة مثل السعودية والعراق والكويت، ما جعل الفريق يستحق التتويج باللقب الغالي.

وبذلك يحقق منتخب البحرين إنجازاً تاريخياً بفوزه بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تُوج بالبطولة في نسختها الـ24 عام 2019.

في المقابل، فشل منتخب عمان في إحراز اللقب الثالث في تاريخه بعد فوزه بالبطولة في 2009 و2017، ليخسر في النهائي للنسخة الثانية على التوالي.