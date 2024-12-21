قرر الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، تشكيل لجنة عليا منبثقة من مجلس الإدارة، للإشراف على تسويق وتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ خطة الاتحاد لمدة أربع سنوات، لإدارة أربع فعاليات رياضية عالمية تنفذ على أرض مصر من 2025 ـ 2028 تحت مسمى الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية.

وتتضمن الفعاليات المزمع إقامتها: (صناعة كرة القدم بتاريخ 2025، صناعة رياضة الألعاب المائية 2026، صناعة رياضات المحركات 2027، صناعة الفروسية وسباقات الخيل والإبل 2028)، وذلك بعد الفعاليات السبع التي أقامها الاتحاد العربي في وقت سابق.

ووفقاً للقرار رقم 12 لسنة 2024 الصادر من رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن سليمان الطخيم، يكون تشكيل اللجنة وفقاً للتالي: (ماجد قاروب المستشار القانوني للاتحاد رئيساً للجنة بالمملكة العربية السعودية، محیي معروف الأمين العام للاتحاد السكرتير العام للجنة بمصر، المهندس کریم إسماعیل نائب رئيس الاتحاد عضواً بمصر، ندى النقبي عضواً من الإمارات، عادل البهبهاني عضواً باللجنة في الكويت، المستشار توفيق الزهروني عضواً باللجنة في تونس، الدكتورة فاطمة أبو على عضواً باللجنة في المغرب، الإعلامي أحمد صادق دياب من السعودية، الإعلامية منى العمدة المستشار الإعلامي للاتحاد بمصر، محمود مسكا عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموريتانيا).

ومن المقرر أن تتم إقامة الفعاليات الأربع في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وإحدى المدن المصرية الساحلية مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، ومدينة مرسى علم أو الجونة، ومدينتي الأقصر وأسوان، لدعم وتشجيع الرياضة والثقافة والسياحة في مصر والعالم العربي.

يذكر أن الاتحاد العربي للاستثمار الرياضي تم إشهاره عام 2017 بالقرار رقم 1684 ضمن الاتحادات النوعية العربية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.