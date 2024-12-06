أكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أن العلاقات السعودية المصرية تمثل شراكة إستراتيجية تعتمد على التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق في الأحداث الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشباب في البلدين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى فرص الاستثمار في القطاع الرياضي، وضرورة تشجيع الشركات والمستثمرين على دعم المشاريع الرياضية المشتركة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، والتي من شأنها تعزيز التعاون في كلا البلدين.

وكان وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد استقبل نظيره المصري الدكتور أشرف صبحي عقب وصوله للمملكة لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في كلا البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى، شهدت القاهرة انطلاق أكبر مبادرة رياضية ثقافية في الوطن العربي بالتعاون بين اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب، واللجنة العليا المنظمة لمبادرة «كرتنا ثقافتنا» الفائزة بجائزة كتب السلام الدولية.

واستقبل وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب الدكتور جاسم الياقوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمبادرة الوطنية «كرتنا ثقافتنا».

وسلّم الدكتور الياقوت الوسام الذهبي لـ«كرتنا ثقافتنا» للدكتور أشرف صبحي، تقديراً لجهوده في خدمة الشباب والرياضة، موجهاً له الشكر والتقدير لما قدمه من دعم ورعاية لاستضافة المبادرة في مصر.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر واستعراض الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ برامج وفعاليات مبادرة «كرتنا ثقافتنا» في محافظات مصر، حيث أكد الدكتور أشرف صبحي على الدعم والرعاية للمبادرة التي تصب في خدمة الشباب واستثمار حب كرة القدم في توعية الشباب عبر برامج وفعاليات المبادرة.