فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند ستّ نقاط في المركز الخامس.

وفي منافسات الجولة ذاتها، فاز غزل المحلة على مضيفه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «خالد بشارة» بالغردقة، ليرفع غزل المحلة رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الجونة عند نقطتين فقط في المركز الـ13.

وفي مباراة ثالثة، تعادل طلائع الجيش سلبياً مع ضيفه سموحة دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «جهاز الرياضة العسكري» بالقاهرة، ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى أربع نقاط في المركز التاسع، كما رفع سموحة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن.