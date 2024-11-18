أصدر وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي توجيهاً بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادثة التي تعرض لها لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، بعد سقوطه المفاجئ في مباراة فريقه بالدوري المصري للقسم الثاني، نتيجة توقف كامل في عضلة القلب. وتزامناً مع ذلك، نفى النادي شائعات وفاته، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة بعد التدخل الطبي العاجل.

في الدقيقة 57 من المباراة سقط شوقي أرضاً دون أي احتكاك مع اللاعبين، ما أثار حالة من القلق وسط الحضور. وقال رئيس نادي كفر الشيخ عبدالحميد مصطفى في تصريحات تلفزيونية إن اللاعب تعرض لتوقف قلب كامل بنسبة 100%، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث عمل الأطباء على استعادة عمل قلبه بعد 40 دقيقة من المحاولات المستمرة. وأشار مصطفى إلى ضرورة تجهيز الملاعب بسيارات إسعاف مزودة بأجهزة الصدمات الكهربائية، لضمان سرعة الاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وفي إطار متابعة الوزارة للواقعة، اجتمعت اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين برئاسة الدكتور حازم خميس لمراجعة الإجراءات الطبية المتبعة في المباراة، والتحقق من مدى توفر الإسعافات الأولية. ووجه الوزير بتعزيز معايير الرعاية الطبية في الملاعب، والتأكد من وجود شروط محددة للأندية بشأن الإسعافات الأولية أثناء المنافسات. كما أكد على ضرورة محاسبة أي جهة ثبت تقصيرها في التعامل مع الحادثة، وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة.

وأكد نادي كفر الشيخ في بيان له أن شائعات وفاة اللاعب لا أساس لها من الصحة، متمنياً له الشفاء العاجل.