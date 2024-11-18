أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أمس، أكد فيه تعرض عضو مجلس إدارة النادي محمد طارق لإصابات إثر حريق اندلع في منزله. وأوضح البيان أن الحريق أسفر عن إصابة طارق بحروق في الوجه والكفين، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال البيان إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حرص على زيارة محمد طارق في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية. وأكد المجلس في بيانه دعمه الكامل للعضو المصاب، متمنياً له الشفاء العاجل.

من جانبه، كشف أمين صندوق نادي الزمالك حسام المندوه عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمد طارق، مؤكداً أنه يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة بالمستشفى بعد تعرضه لإصابات جراء الحريق. وأضاف المندوه أن طارق يعاني من حروق في وجهه وكفيه، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واختتم البيان بتأكيد مجلس إدارة الزمالك على متابعته المستمرة لحالة عضو مجلس إدارة النادي، داعياً الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل والعودة إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت.