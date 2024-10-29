فاز الأهلي المصري على نظيره العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال 2024 «إنتركونتيننتال».

وبهذا الفوز، تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي البطولة ليواجه يوم 14 ديسمبر القادم بالدوحة الفائز من المباراة المقرر إقامتها بين ليبرتادوريس بطل أمريكا الجنوبية، ونظيره باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية يوم 11 ديسمبر القادم.

يُذكر أن الفريق الفائز في مباراة نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال، سيواجه ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، في نهائي البطولة بالدوحة يوم 18 ديسمبر القادم.