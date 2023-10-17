اعتمد الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس (الاثنين) بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.واعتمد الاجتماع تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، ومبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي، بما يسهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك.كما تمّت الموافقة على تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك، بإعداد تقييم للحوارات الإستراتيجية في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات الرياضيين المستقبلية.واعتمد تثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدة أربعة أعوام، وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية.وأقر مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يهدف لتوثيق جهود رياضة المرأة بدول المجلس، مع قيام لجنة رياضة المرأة بترشيح عدد من الألعاب الرياضية الخاصة بالعنصر النسائي لإدراجها في الدورة الرياضية الخليجية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة.وتمّت الموافقة على تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين، مع قيامها بتحديد الفئات السنية المشاركة في الدورات الرياضية الخليجية، إضافة لتخصيص بنود تشتمل على عدد ونوعية الألعاب البارالمبية في لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، مع تعديل الهيكل التنظيمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث تتم إضافة اللجان الفنية للألعاب البارالمبية.وتقرر تأجيل إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات، لموعد آخر يحدد لاحقاً.وقدم على هامش الاجتماع التهاني والتبريكات لرياضيي الدول الخليجية، الذين حققوا عدداً من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022)، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع القادم.قرارات اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية