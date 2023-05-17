أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أنه لن يعود من جديد لمهمات منصبه داخل «القلعة البيضاء» إلا بموجب حكم قضائي يعيد له اعتباره.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» اليوم (الأربعاء): «الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته».

وأضاف: «أما بالنسبة لي مازلت مستمراً على موقفي وهو الاعتذار رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً لأربع دورات منها ثلاث متتالية لأول مرة في تاريخ النادي».

وأوضح: «أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهما التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما، مع استمرار دعمي ودعمهما حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان، ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوى الثلاث بمستنداتها التي سترسل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتى لا يجرؤ أي كيان الاعتداء عليها مرة أخري»، بحسب رويترز.

وتابع: «في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين، فالجميع كانوا مخلصين لناديهم.. والجماهير والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدا من أعظم الأندية في العالم».

وكانت وزارة الرياضة المصرية أقرت في وقت سابق بزوال عضوية رئيس الزمالك بناء على حكم قضائي بسبب حبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.