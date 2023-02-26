أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن مرتضى منصور لم يعد يتمتع بعضوية نادي الزمالك، مؤكدة في بيان لها، اليوم (الأحد)، زوال تلك العضوية من رئيس النادي بعد تأييد محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر)، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأكد بيان الوزارة أن منصور لن يمكنه العودة لمنصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، حيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة أن اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادى الزمالك أفادت في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وتقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.

ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وكانت محكمة النقض، قضت، أمس (السبت)، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وأيدت حبس رئيس الزمالك شهرا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

ويتوقع مراقبون للشأن الرياضي أن تنعكس هذه التطورات على الأوضاع داخل النادي الذي يواجه فريقه لكرة القدم شبح الخروج المبكر من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية بعد هزيمته في مباراتين أمام الترجي التونسي وشباب بلوز داد الجزائري وتعادله مع المريخ السوداني، ومن ثم تزيله مجموعته.